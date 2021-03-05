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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان، وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

تدمير مسيرة حوثية مفخخة

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء (الثلاثاء الماضي) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

حماية المدنيين والأعيان

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. Source almowaten





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