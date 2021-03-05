“الموارد البشرية” توجه بإيقاف استقبال العاملات المنزليات بمراكز الإيواء التابعة لها

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وجهت الموارد البشرية فروعها بإيقاف استقبال العاملات الجديدات في مراكز الإيواء التابعة لها، وتوجيه إيوائهن في مراكز الإيواء لإحدى الشركات المتعهدة، في مدة أقصاها الأربعاء 18 / 8 / 1442.

وتضمن التوجيه، وفقا لـ”الوطن”، إعداد الفروع لخطة ترحيل للعاملات المنزليات، المتواجدات بالمراكز الإيوائية التابعة للوزارة، مع فرض غرامة 150 ريالا عن كل يوم في حال هرب العاملة.

ومن المقرر أن يتم دمج موظفي الوزارة، الذين يعملون بالمراكز الإيوائية، إلى وحدات الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بالمنطقة، أو وفق ما يُرى بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية.

يذكر أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء بدراسة إسناد مهمة الإيواء أو جزء منها للقطاع الخاص، بالإضافة لقرار الوزارة الخاص بإلزام شركات ومكاتب الاستقدام، بإيواء العاملات المنزليات اللاتي قامت بالتوسط لاستقدامهن، والعاملات المنزليات المغيبات، ورافضات العمل على المتعهد.

Source akhbaar24.argaam

