أحد رجال الدفاع المدني يتفاجأ بأن والده وشقيقتيه ضمن حـادث ‏يباشره

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فوجئ أحد رجال الدفاع المدني أثناء مباشرته لحـادث تصادم سيارة “داتسون” تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز المضيّح ، بمحافظة سميراء، بأن السيارة تعود لوالده وبرفقته شقيقتيه.
وشاهد الرجل والده محتجزاً داخل السيارة؛ في حالة وفاة لوقوع قوة الاصطدام على جهته، فيما اتضح إصابة شقيقتيه بإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى المحافظة، ثم إلى مستشفى الملك خالد بحائل، وحالتهما الصحية مستقرة.
وكان مركز الدفاع المدني بمحافظة سميراء تلقى مساء (الأربعاء)، بلاغاً يفيد بوقوع حـادث تصادم سيارة “داتسون” تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز المضيّح.
Source akhbaar24.argaam
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