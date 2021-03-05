أحد رجال الدفاع المدني يتفاجأ بأن والده وشقيقتيه ضمن حـادث ‏يباشره

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فوجئ أحد رجال الدفاع المدني أثناء مباشرته لحـادث تصادم ‏سيارة “داتسون” تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية ‏الصفراء التابعة لمركز المضيّح ، بمحافظة سميراء، بأن السيارة ‏تعود لوالده وبرفقته شقيقتيه‎.‎

وشاهد الرجل والده محتجزاً داخل السيارة؛ في حالة وفاة لوقوع قوة الاصطدام على جهته، فيما اتضح إصابة شقيقتيه بإصابات ‏متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى المحافظة، ثم إلى مستشفى ‏الملك خالد بحائل، وحالتهما الصحية مستقرة‎.‎

وكان مركز الدفاع المدني بمحافظة سميراء تلقى مساء (الأربعاء)، بلاغاً يفيد بوقوع حـادث ‏تصادم سيارة “داتسون” تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز ‏المضيّح‎.‎

Source akhbaar24.argaam

