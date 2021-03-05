الحرس الوطني يعلن فتح باب القبول لشغل وظائف عسكرية للثانوية فأعلى

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تعلن وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل لشغل الوظائف العسكري تخصص (طاهي) لحملة الثانوية العامة فأعلى ولديه (شهادة) أو (خبرة) في مجال الطهي، على النحو التالي:

شروط القبول:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– لايقل العمر عن 17 سنة.

– ألا يقل الطول عن 160 سم.

– معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة الشهادة للمطابقة.

– أن يكون لديه خبرة أو شهادة في مجال (الطهي).

طريقة التقديم:

يبدا التقديم من يوم الاحد الموافق 1442/07/23هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3ripKsP ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/7/27هـ.

تفاصيل أكثر:

https://www.sang.gov.sa/Advertising…

Source wadhefa

