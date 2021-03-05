الحرس الوطني يعلن فتح باب القبول لشغل وظائف عسكرية للثانوية فأعلى

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تعلن وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل لشغل الوظائف العسكري تخصص (طاهي) لحملة الثانوية العامة فأعلى ولديه (شهادة) أو (خبرة) في مجال الطهي، على النحو التالي:
شروط القبول:
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
– لايقل العمر عن 17 سنة.
– ألا يقل الطول عن 160 سم.
– معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة الشهادة للمطابقة.
– أن يكون لديه خبرة أو شهادة في مجال (الطهي).
طريقة التقديم:
يبدا التقديم من يوم الاحد الموافق 1442/07/23هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3ripKsP ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/7/27هـ.
تفاصيل أكثر:
https://www.sang.gov.sa/Advertising…
Source wadhefa
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