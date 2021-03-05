إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1196 جولة رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 27 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا».

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 32 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق جميع المنشآت التجارية الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق «توكلنا» في الأسواق والمراكز، ومتابعتها؛ وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.



من جهة أخرى، كثفَّت بلدية محافظة رأس تنورة، أمس، الجولات الرقابية المستمرة التي ينفذها مراقبوها، وأسفرت عن ضبط سيارة تنقل ما يقارب 200 كيلو جرام من اللحوم المجهولة المصدر، والمواد الغذائية المتنوعة، بطريقة غير صحية، ومخالفة لاشتراطات التعبئة والنقل والاشتراطات الصحية، وعلى إثرها تمت مصادرة وإتلاف جميع المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ودعت الأمانة المجتمع إلى التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية؛ وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الجائحة.

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