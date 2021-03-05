ما موقف المرضعات والحوامل من لقاح كورونا؟ وهل تلقي التطعيم يُعتبر معديًا؟

أكدت وزارة الصحة مأمونية لقاح كورونا على المرضعات، ما لم توجد موانع صحية لذلك.

وقالت حساب «الصحة 937»، في ردٍّ له على تساؤلات المستفيدين بشأن موقف المرضعات من لقاح كورونا، قائلًا: «حسَب التحديثات العلمية، لا يُعتقَد أن اللقاح يشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية، ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم؛ لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل».

أما المدة المأمون الحمل فيها بعد تلقي اللقاح، فقالت وزارة الصحة، إنه بناءً على التوصيات العلمية الحالية، فإنه لا مانع من أخذ اللقاح قبل الحمل.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث حمل قبل الجرعة الثانية، فإنه يتم تأجيل الجرعة؛ حيث إن الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح، في حين أنه ينبغي لمن ترغب في الحمل الانتظار لمدة لا تقل عن 90 يومًا بعد أخذ الجرعة الثانية.

وفي تساؤل لأحد المستفيدين، حول ما يثار بشأن ضرورة عزل من أخذ اللقاح نفسَه، وعدم الاختلاط لمدة معينة؛ نفت وزارة الصحة تلك المعلومات، مؤكدةً أنه لا توصيات علمية تفيد بوجوب عزل من يتلقى لقاح فيروس كورونا الجديد.

وطالبت وزارة الصحة بالحرص على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية العامة، معبرةً عن تمنيها الصحة والعافية للجميع.