الزعاق: دخول «الحميمين» بعد أيام.. تقلبات جوية شديدة

أكد الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، اقتراب انتهاء موسم العقارب، ودخول «الحميمين»؛ حيث التقلبات الجوية الشديدة.

وعبر حسابه على «تويتر»، بث الزعاق مقطع فيديو، قال فيه: «بقي 13 يومًا وينتهي موسم (العقارب)، ليدخل بعده (الحميمين).. والجمعة هو ثاني أيام العقرب الأخيرة. وقديمًا قالوا عن هذه الفترة: البهائم تبني الشحم والدسم على ظهورها؛ لانتشار الربيع في كل الأماكن».

وأضاف الزعاق: «العقارب آخر مواسم الربيع المعتدل، والحميمين أول مواسم الربيع الحار، ومعها تبدأ البوادر الصيفية؛ حيث يصير النهار شبه حار، والليل معتدلًا. وخلال تلك الفترة يبدأ الشباب يرتدون الملابس الصيفية. أما كبار السن فلا يجب ارتداء تلك الملابس إلا مع دخول شهر رمضان».

ولفت الزعاق، إلى أن «الحميمين» هو موسم أمطار «السماك» الصيفية، والتقلبات الجوية الحادة.

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