مخالفات جسيمة تغلق مستشفى خاصًّا بمكة 60 يومًا

أغلقت لجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بصحة مكة المكرمة، مستشفى «خاصًّا» لمدة 60 يومًا؛ لوجود عدد من المخالفات الجسيمة التي ضبطتها خلال الجولة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي؛ إن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، صادق على قرار اللجنة المختصة بمخالفات المنشآت الصحية الخاصة، القاضي بإغلاق مستشفى خاص بمكة لوجود مخالفات جسيمة تمس صحة وسلامة قاطني البلد الحرام.

وأشار إلى أن المخالفات تمثلت في مخالفة ترخيص الدفاع المدني، ووسائل السلامة بالمنشأة التي تُعاقِبُ عليها المادةُ 21 من النظام، بالإغلاق، مع تكفُّل المنشأة الصحية المغلقة بنقل المرضى المنومين إلى مؤسسات صحية أخرى، بالإضافة إلى عمل بعض الأطباء والطبيبات بدون تراخيص مزاولة المهنة، وعدم وجود أطباء استشاريين في أقسام الباطنة، والنساء والولادة، والجراحة، والأطفال.

ووجه مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبدالعزيز خوقير، لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه وتم إغلاق المستشفى تنفيذًا للقرار.

وأهابت الشؤون الصحية بالمنطقة بالمنشآت التقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات قد تمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.