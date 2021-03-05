الإطاحة بـ8 مواطنين بالرياض اعتدوا على المارَّة وسلبوا ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، في عدد من الأحياء وسط الرياض.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهمين، مؤكدًا إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.