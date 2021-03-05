القبض على «المتحرش» بالنساء في الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القبض على مواطن تحرش بالنساء في منطقة الرياض.

وقالت وزارة الداخلية، في مقطع بثته عبر حسابها بموقع «سناب شات»، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بالنساء؛ فإن شرطة منطقة الرياض تمكنت –وفقًا لإجراءات الاستدلال البحثية– من تحديد هوية المتحرش والقبض عليه.

وأكدت أنه تبين أن المتحرش مواطن في العقد الثالث من العمر، وأقر بما نُسب إليه، مشيرةً إلى أنه تم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.