العين العزيزية تدعم إنشاء محطة مياه صالحة في قرية ضيم بأم الراكة

تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، واصل وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية مساعيه لعقد الاتفاقيات الاستراتيجية للاسهام في تنمية محافظة جدة وما جاورها، حيث وقع الأمين العام لؤي طرابزوني أمس الخميس اتفاقية شراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية مثلها سعادة المدير التنفيذي ممدوح الحربي بمقر أمانة الوقف بجدة لدعم مشروع إنشاء محطة سقيا في قرية ضيم الواقعة في مركز أم الراكة التابع لمحافظة بحرة، ويهدف المشروع إلى توفير مياه صحية صالحة للشرب لأهالي قرية ضيم وما جاورها من القرى.



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