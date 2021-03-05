تسليم مركز الضبط الأمني بالشميسي للجهات المعنية

ويعد هذا المشروع النموذجي الذي يلبي الطموح، واجهة معمارية حضارية وبصرية وأدائية، لتصافح أبصار وقلوب القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتسهم بالتيسير على القادمين لمكة المكرمة، بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة، كما روعي فيه أن يشتمل على عدد 16 مسارا مزودة بأحدث الأنظمة التقنية بهدف تقنين عملية فرز المركبات، ومكاتب إدارية ومسجد ومبان نوعية وسكنية للعاملين، لعدد من الأجهزة الأمنية والحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق. الجدير بالذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أشرفت على تنفيذه وسرعة إنجازه خلال المدة المجدولة له، حيث جاء تنفيذ المشروع إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة واهتمام من نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وقد حرصت الهيئة على تكاتف الجهود والتنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة، والتي ساهمت في إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المتبع.
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