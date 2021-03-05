

الرباط 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم في الرباط، بنظيره الزامبي جوزيف مالانجي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

19:34ت م

0098





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية المغربي يلتقي نظيره الزامبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.