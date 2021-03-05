اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.51 %



بيروت 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.51 %، أي ما يعادل 4 نقاط، ليغلق عند مستوى 710.23 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 51 ألفًا و46 سهما، بقيمة 556 ألفا و313 دولارا، نفّذت من خلال 40 صفقة.

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19:26ت م

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