السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية



أديس أبابا 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 105001 حالة، فيما تعافى نحو 3512473 حالة من الفيروس.

// انتهى //

18:48ت م

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أديس أبابا 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسارتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية لتصل إلى 3937028 حالة.وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 105001 حالة، فيما تعافى نحو 3512473 حالة من الفيروس.// انتهى //18:48ت م0090

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