السعودية اليوم / الأمم المتحدة تطلق موقعًا لتتبع عمليات تسليم لقاحات (كوفيد 19) في البلدان التي تمر بأزمة إنسانية



جنيف 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

أطلق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" موقعا يمكن من خلاله تتبع عمليات تسليم لقاحات (كوفيد 19) في البلدان التي تمر بأزمة إنسانية للتعرف على مدى سرعة أو بطء تلقيح السكان في 27 دولة ومدى تماشيها مع خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية .

وأفاد المتحدث باسم "أوتشا" ينس ليركه أن 13 بلدًا يعاني من أزمات إنسانية تلقى حتى الآن أكثر من 12 مليون جرعة لقاح ، ولَم يتم تلقيح سوى 500 ألف شخص .

ويقدم مستكشف البيانات الجديد لمحة عامة عن عدد الجرعات التي تم تخصيصها وتسليمها ، أما من خلال مرفق كوفاكس أو التبرعات الأخرى أو التي تم شراؤها من قبل الدولة نفسها وعدد الجرعات التي تم استخدامها .

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18:16ت م

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