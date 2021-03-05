السعودية اليوم / مقتل جندي وثمانية مسلحين في هجوم استهدف مركزًا أمنيًا وسط مالي



باماكو 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

قتل جندي مالي وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم مسلح استهدف مركزًا أمنيًا وسط البلاد.

وأفاد بيان صادن عن الجيش المالي أن الهجوم استهدف المركز الأمني التابع للجيش في مدينة دينانغورو القريبة من الحدود مع بوركينا فاسو، وأدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، لافتًا النظر إلى أن ثمانية مسلحين قتلوا خلال الاشتباكات, مشيرًا إلى أنه تم العثور على سيارة وأربع دراجات نارية وأسلحة مختلفة كانت بحوزة المسلحين .

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17:50ت م

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