شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: تحديد هوية شخص تحرش بنساء والقبض عليه والان نبدء بالتفاصيل

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شرطة #الرياض: تحديد هوية شخص تحرش بنساء والقبض عليه https://t.co/kgoSOLXYgm pic.twitter.com/abqGcEuGAV — صـ حـ يـ فـ ة ا لـ يـ و مـ (@alyaum) March 5, 2021

الدمام - شريف احمد - صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلىفي مواقع التواصل الاجتماعي، لشخصٍ يتحرش بنساء، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.