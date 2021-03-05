الكويت: ميليشيا الحوثي تتحدى القانون الدولي باستهداف السعودية 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - واس

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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مفخخة.

جرائم الحوثي:

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة الميليشيات تصعيدها الخطير وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني.

الكويت تتضامن:

وجددت الوزارة تضامن الكويت مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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