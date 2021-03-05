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شكرا لقرائتكم القبض على المتحرش بالنساء في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05
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القبض على المتحرش بالنساء في الرياض
جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية
متابعات الخليج 365 - واس
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أعلنت شرطة منطقة الرياض تحديد هوية شخص تحرش بنساء والقبض عليه.
تفاصيل العملية:
وصَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخصٍ يتحرش بنساء، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.
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