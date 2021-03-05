مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع الكسوة الشتوية في حات وقشن بالمهرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - واس

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع الكسوة الشتوية في مديريتي حات وقشن في محافظة المهرة، حيث جرى توزيع 100 كسوة شتوية بمديرية حات، و 100 أخرى بمديرية قشن.

وثمن الأمين العام في المجلس المحلي الشيخ سعيد ضاوي وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، وجهودها الإنسانية والإغاثية في مختلف القطاعات.

ترابط أخوي:

من جهته أشاد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية سعيد ناصر علي بلحاف بالترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، وما تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن عبر المركز من مساعدات شملت القطاعات كافة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق والتي بلغت حتى شهر فبراير الماضي 575 مشروعًا.

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