الأمطار تكشف عيوب شوارع حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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كشفت الأمطار الأخيرة التي هطلت على محافظة حفر الباطن عيوب بعض الشوارع، بعد أن تحوّلت لحُفر ومستنقعات تسببت في تذمر واستياء عدد كبير من الأهالي بعد أن ألحقت الضرر بمركباتهم.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” في جولة ميدانية الحفر والتشققات وسط بعض الشوارع الرئيسية، والتي يرتادها الأهالي بشكل مستمر، بعضها تم صيانته تاركًا خلفه التشوه البصري والآخر متروكًا حتى وصول بلاغ من المواطنين.

تشققات الشوارع

ومن جانبهم، عبر عدد من الأهالي عن استيائهم من الطريقة التي تنتهجها أمانة حفر الباطن في صيانة الشوارع، وهي عبارة عن ترقيع للحفر تاركة خلفها تشوهًا بصريًا ومنظرًا غير جيد، مطالبين بسفلتة الشوارع بشكل كامل كون هذه المناظر تتكرر بعد هطول الأمطار.

أمطار حفر الباطن

وكانت هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن، شملت المدينة والمراكز التابعة لها خلال الأيام الأخيرة.

بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

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