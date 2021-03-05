المملكة العربية السعودية تبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا

اعتماد مستشفى المملكة كأول مستشفى خاص لتقديم خدمات التطعيم

أطلقت الشؤون الصحية بجدة يوم الخميس برنامج التطعيم ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد -19) لمرضى الرعاية الصحية المنزلية. يستهدف البرنامج، الذي تدعمه وزارة الصحة السعودية، مرضى الرعاية الصحية المنزلية البالغين والبالغين الذين يتشاركون الإقامة مع هؤلاء المرضى.

قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العلي، الخميس، إن معدل الإصابة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية لا يزال متقلبًا ويتم مراقبته عن كثب.

وسلط الضوء على أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية.

أبلغت المملكة العربية السعودية عن أربع وفيات أخرى مرتبطة بالفيروس يوم الخميس، مما رفع إجمالي عدد القتلى إلى 6514. أبلغت الوزارة عن 375 حالة جديدة، مما يعني أن 378708 أشخاص أصيبوا بالمرض. هناك 2581 حالة نشطة ، منها 503 حالة حرجة.

وبحسب الوزارة، فإن 162 من الحالات الجديدة كانت في الرياض، و 66 في مكة المكرمة، و 61 في المنطقة الشرقية، و 14 في المدينة المنورة.

بالإضافة إلى ذلك، شفي 336 مريضا من المرض، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 369613 حالة شفاء.أجرت المملكة العربية السعودية حتى الآن 13829692 اختبارًا لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، مع إجراء 47118 اختبارًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ساعدت العيادات الصحية السعودية التي أنشأتها الوزارة كمراكز اختبار أو مراكز علاج مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومن بين مراكز الاختبار تلك مراكز (تاكد) وعيادات التيتمان (اطمئن).

تقدم مراكز تأكد فحوصات لمن لا تظهر عليهم أعراض أو أعراض خفيفة أو يعتقدون أنهم على اتصال مع شخص مصاب، بينما تقدم عيادات إطمئن العلاج والنصيحة لمن يعانون من أعراض الفيروس، مثل الحمى وفقدان التذوق والشم وصعوبات التنفس .

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يمكن أيضًا إجراء التعيينات في أي من الخدمتين من خلال تطبيق الوزارة “صحتي”.وقال العلي إن الخدمات الصحية مستمرة عبر جميع المراكز والمرافق. ونفذت مراكز تأكد 7،602،845 مسحة، فيما قدمت عيادات إطمئن خدماتها لـ 2،046،344 نسمة.كما تم تقديم الاستشارات الصحية والطبية إلى 28557.611 شخصًا من خلال مركز الاتصال 937.يستمر تلقيح السعوديين والوافدين في المملكة، حيث تم تلقيح 1،093،468 شخصًا في 405 مركز، بما في ذلك التطعيمات.وفي الوقت نفسه، تم اعتماد مستشفى المملكة كأول مستشفى خاص متخصص يقدم خدمات التطعيم ضد كوفيد -19. سبق للمستشفى توفير اللقاحات مجانًا خلال الحملة الوطنية.

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المستشفى والوزارة. من المقرر الإعلان عن موعد استلام المستحقين للتحصين قريبًا.وقالت مستشفى المملكة إنه سيتم استقبال المستفيدين من خلال البوابة الخاصة لمركز كبار الشخصيات في المقر الرئيسي الواقع عند تقاطع طريق الملك عبد العزيز. يقوم الطاقم الطبي بتسجيل المستفيدين وبيانات اللقاح في الأنظمة الإلكترونية الوطنية المعتمدة.