الأسعار المتوقعة لتذاكر حفل فرقة BTS الكورية في المملكة العربية…

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية نيته لاستقطاب إحدى الفرق الغنائية الكورية الشهيرة والتي جاءت على رأسها فرقة بي تي اس الشبابية المكونة من سبعة من أشهر المغنيين الكوريين للغناء في الرياض، وقامت الهيئة العامة للترفيه بطرح استطلاع رأي للمهتمين حول الفرقة المفضلة التي يريد الشعب السعودي رؤيتها تغني في المملكة، ويبدو أن فرقة BTS قد اكتسحت الاستطلاع وفازت على الفرق الأخرى المنافسة وهي “بلاكبينك” و”إي إكس أو”.

ولم يتم تحديد السعر النهائي لحضور الحفل بعد إلا أنه يمكن تقريباً التنبؤ بقيمة التذاكر المتوقعة وذلك لأن فرقة BTS حضرت للمملكة من قبل لإحياء إحدى الحفلات، وكانت أسعار التذاكر تتراوح بين 900 و200 ريال سعودي.

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إذا كنت مهتماً جداً بالحضور لحفل BTS يمكنك الحصول على تذكرة من فئة تذاكر منطقة كبار الشخصيات بسعر 900 ريال”239.93 دولار أمريكي تقريباً”.

وتتراوح أسعار بقية التذاكر بين 800 و700 و600 و500 و450 و350 و200 ريال سعودي، ويذكر أن موعد الحفل لم يحدد بعد ولكنه سيقام بعد انتهاء فترة الكورونا بحسب ماهو مقرر.