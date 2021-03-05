شكرا لقرائتكم خبر عن لوجود مخالفات جسيمة.. «صحة مكة» تغلق مستشفى خاصاً 60 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت لجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بصحة مكة المكرمة، مستشفى خاصاً لمدة 60 يوماً؛ لوجود عدد من المخالفات الجسيمة، التي تم ضبطتها خلال جولة على المنشآت الصحية الخاصة.

وذكر المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، صادق على قرار اللجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة والقاضي بإغلاق مستشفى خاص بمكة لوجود مخالفات جسيمة تمس بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، منها مخالفة ترخيص الدفاع المدني ووسائل السلامة بالمنشأة التي يعاقب عليها النظام المادة 21 بالإغلاق وتكفل المنشآة الصحية المغلقة بنقل المرضى المنومين إلى مؤسسات صحية أخرى، بالإضافة إلى عمل بعض الأطباء والطبيبات بدون تراخيص مزاولة المهنة، وعدم وجود أطباء استشاريين في أقسام الباطنة، النساء والولادة، الجراحة، الأطفال.

ووجه مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبدالعزيز خوقير لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه وتم إغلاق المستشفى تنفيذاً للقرار.

من جهتها تهيب الشؤون الصحية بالمنطقة للمنشآت الصحية بالتقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات قد تمس بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.