بالأرقام.. أكثر المدن تسجيلًا لحالات التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 115 حالة تعافٍ، تلتها مكة المكرمة بـ24 حالة، ثم جدة 13، والمبرز 10، ومليجة 8 حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجَّلت وادي الدواسر 7 حالات، ثم كل من (حائل والظهران) 6 حالات لكل منهما، تلتهما المدينة المنورة بـ5 حالات، ثم (موقق والخبر وضرما وليلى والخرج) بـ4 حالات لكل منها.

وجاءت في المرتبة التالية كل من (سكاكا وأبها والمجمعة والدمام والهفوف والدلم وطريف والبجادية ومهد الذهب والقويعية والخفجي) بواقع 3حالات لكل منها، تلتها (رفائع الجمش والرين والطائف ونجران وبيشة والدوادمي والقطيف وبقيق والغاط وبلجرشي والليث ودومة الجندل والسليل والنعيرية ورجال ألمع) بواقع حالتي تعافٍ لكل منها.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت كل من (الأسياح وبطحاء والقوارة وأحد رفيدة وتبوك والباحة وخميس مشيط وعفيف وأبو عريش وينبع والزلفي والجبيل ومحايل وسبت العلاية وعيون الجواء والحناكية وثادق وحوطة بني تميم والعويقيلة وظهران الجنوب والعقيق والوجه وحفر الباطن وتمير والبكيرية ومرات والدرعية والحمنة والبشائر) بواقع حالة تعافٍ واحدة في كل منها.

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