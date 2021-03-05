ضبط قائد مركبة في عسير ارتكب مخالفات ووثقها في مقطع فيديو

أعلنت الإدارة العامة للمرور، الجمعة، ضبط قائد مركبة في عسير، ارتكب عددًا من المخالفات المرورية، ووثقها في مقطع فيديو.

وقالت إدارة «المرور السعودي»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن إدارة مرور منطقة عسير تمكنت من ضبط قائد مركبة ارتكب عددًا من المخالفات المرورية، ومنها «القيادة على أكتاف الطريق» ونشر المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت إدارة المرور السعودي إحالة مرتكب المخالفات إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في النظام.