5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 187 إصابة جديدة، تلتها الشرقية بـ68 حالة، ثم مكة المكرمة 55، فمنطقة الحدود الشمالية بـ24 حالة والمدينة المنورة 10 حالات.

وسجَّلت الحدود والقصيم 9 حالات، ثم الجوف 7 حالات وحائل، وكل من (عسير ونجران) 5 إصابات جديدة، تلتها تبوك بـ4 حالات، وجازان 3 إصابات. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع إصابة واحدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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