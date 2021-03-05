اخبار السعوديه

5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس « المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 187 إصابة جديدة، تلتها الشرقية بـ68 حالة، ثم مكة المكرمة 55، فمنطقة الحدود الشمالية بـ24 حالة والمدينة المنورة 10 حالات.

وسجَّلت الحدود والقصيم 9 حالات، ثم الجوف 7 حالات وحائل، وكل من (عسير ونجران) 5 إصابات جديدة، تلتها تبوك بـ4 حالات، وجازان 3 إصابات. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع إصابة واحدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا