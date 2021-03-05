«المرور» يحذر من تجاوز «أكتاف الطريق»: خطر.. ويخالف النظام

حذر المرور السعودي، من مخالفة الأنظمة وذلك عند التجاوز من أكتاف الطرق مشيرًا إلى الآثار المترتبة عليه.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «التجاوز من أكتاف الطريق يتسبب بالكثير من المخاطر، منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات».

وأوضح الآثار المترتبة من مخالفة الأنظمة والتجاوز من أكتاف الطريق والتي جاءت كالآتي:

- احتمال وقوع حادث مروري.

- إرباك لحركة السير.

- تعطيل سير مركبات الطوارئ.

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