سفير الصين في الرياض: اعتدال ووسطية السعودية «مضرب للأمثال»

أكد سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينج، أن موقف المملكة المتسم بالاعتدال والوسطية كان مضربًا للأمثال، مشيدًا بحكم القيادة الرشيدة.

وقال السفير الصيني عبر تويتر :«لطالما كان موقف المملكة العربية السعودية المتسم بقيم الاعتدال مضربًا للأمثال»، وتابع «نشيد دائمًا بحنكة الحكومة السعودية وحكمتها».

وأضاف السفير الصيني «وتستعد الصين لأن تكون شريكا للمملكة في تعزيز التواصل الحضاري وتحقيق السلام والانسجام».

وجاءت تغريدة السفير الصيني تعليقا على تغريدة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قال فيها «رعاية سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-.. مؤتمر الوسطية والاعتدال بجامعة الإمام محمد بن سعود، رسالة تأكيد على مواقف المملكة الثابتة والمشرّفة لخدمة الإسلام والمسلمين، والتصدي لتيارات الغلو والتطرّف، ونهج فريد في تعزيز قيم الوسطية، والتواصل الحضاري مع شعوب العالم؛ لتحقيق السلام والتعايش».

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