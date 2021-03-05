السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

اهتمت الصحف البريطانية بإعلان المجلس الأوروبي تأخير المصادقة على اتفاقية التجارة والتعاون مع المملكة المتحدة بسبب الخلاف حول تطبيق البروتوكولات المتعلقة بمسألة الحدود الأيرلندية.

وتناولت في شأن منفصل إعلان الشرطة البريطانية إحباط ثلاثة مخططات إرهابية منذ بدء جائحة فيروس

دولياً، كتبت الصحف عن اجتماع الحكومة البريطانية مع شركائها في مجلس الأمن اليوم، لبحث أزمة ميانمار ولوضع حد للعنف المتزايد هناك ضد المحتجين على استيلاء الجيش على السلطة.

وحذرّت من تعرض آلاف اللاجئين لمخاطر التشريد بسبب الإنهاء المفاجئ لبرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدة النقدية والمأوى المؤقت للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في اليونان.

// انتهى //

17:41ت م

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لندن 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واساهتمت الصحف البريطانية بإعلان المجلس الأوروبي تأخير المصادقة على اتفاقية التجارة والتعاون مع المملكة المتحدة بسبب الخلاف حول تطبيق البروتوكولات المتعلقة بمسألة الحدود الأيرلندية.وتناولت في شأن منفصل إعلان الشرطة البريطانية إحباط ثلاثة مخططات إرهابية منذ بدء جائحة فيروس كورونا في الوقت الذي تراجعت فيه الأنشطة المتعلقة بالإرهاب في البلاد لأدنى مستويات منذ تسع سنوات.دولياً، كتبت الصحف عن اجتماع الحكومة البريطانية مع شركائها في مجلس الأمن اليوم، لبحث أزمة ميانمار ولوضع حد للعنف المتزايد هناك ضد المحتجين على استيلاء الجيش على السلطة.وحذرّت من تعرض آلاف اللاجئين لمخاطر التشريد بسبب الإنهاء المفاجئ لبرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدة النقدية والمأوى المؤقت للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في اليونان.// انتهى //17:41ت م0081

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