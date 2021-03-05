السعودية اليوم / وزير الداخلية الموريتاني يلتقي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة



نواكشوط 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

التقى وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في العاصمة نواكشوط اليوم برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بوبكر سيبو.

وتناول اللقاء علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والبعثة خاصةً في المجالات الموكلة لقطاع الداخلية واللامركزية.

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17:40ت م

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