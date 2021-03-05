السعودية اليوم / (اعتدال) يكشف الحيل التقنية للتنظيمات المتطرفة



الرياض 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) حيل استخدام التنظيمات المتطرفة والإرهابية، تقنية المؤثرات الصوتية في اللقطات الميدانية لعناصرهم، وذلك ضمن أهدافهم في صناعة صورة ذهنية قوية تخفي هشاشة تلك التنظيمات.

وأظهر، قسم تحليل الوسائط الرقمية في (اعتدال) عبر فيديو على حساب المركز إحدى هذه الأساليب، وحقيقة ما تحاول التنظيمات والجماعات تمريره من صور مضللة ومزيفة حيال قوتها وشجاعة عناصرها، لنشر أيديولوجياتها المتطرفة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وتجنيد أكبر عدد خاصة من صغار السن.

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17:14ت م

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