سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين



غزة 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار اليوم تجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ غزة مما أدى إلى إصابة صيادَين .

وأفادت مصادر محلية في غزة بأن زوارق الاحتلال التي تجوب عرض البحر على مدار الساعة فتحت النار صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر البلدة أثناء مزاولتهم عملهم ضمن المسافة المسموح بها من قبل الاحتلال ما أدى إلى إصابة الصيادَين: أدهم نصر أبو قاسم ومحمد أشرف العاوور، وإلى إلحاق أضرار جسيمة بالمركب.

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16:47ت م

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