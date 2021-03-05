السعودية اليوم / الصحة تُدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم وتُعلن تسجيل (384) حالة مؤكدة لفيروس كورونا



الرياض 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

أعلنت الصحة عن تدشين خدمة التطعيم بلقاح

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (384) حالة مؤكدة وتعافي( 309) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2651) منها ( 509) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 379092) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي ( 369922) حالة، فيما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6519) حالة وأجري (52737) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:39ت م

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الرياض 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسأعلنت الصحة عن تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار فيروس كورونا.وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (384) حالة مؤكدة وتعافي( 309) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2651) منها ( 509) حالات حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 379092) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي ( 369922) حالة، فيما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6519) حالة وأجري (52737) فحصاً مخبرياً.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:39ت م0065

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