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إحباط محاولة تهريب 1.5 طن حشيش في شرورة

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الدمام - شريف احمد - صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع شرورة التابع لمنطقة نجران تمكنت - بفضل الله - من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في مثل تلك الحالات وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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