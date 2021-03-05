اخبار السعوديه

أمين عام «التعاون الإسلامي» يدين بشدة المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي واستهداف المدنيين في المملكة بطائرات مفخخة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «التعاون الإسلامي» يدين بشدة المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي واستهداف المدنيين في المملكة بطائرات مفخخة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية ، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.


الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا