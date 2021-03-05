شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «التعاون الإسلامي» يدين بشدة المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي واستهداف المدنيين في المملكة بطائرات مفخخة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.