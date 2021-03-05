شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود»: إحباط تهريب 1.5 طن من الحشيش المخدر في شرورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرَّح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع شرورة التابع لمنطقة نجران تمكنت من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المقدم القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في مثل تلك الحالات وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.