شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 384 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 5 وتعافي 309 حالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 384 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 309 حالات إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 379.092 حالة، من بينها 2651 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 509 حالات حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 369.922 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6519 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.58%، في حين بلغت نسبة الحالات النشطة 0.69%، ونسبة الوفيات 1.71%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (187)، المنطقة الشرقية (68)، منطقة مكة المكرمة (55)، منطقة الحدود الشمالية (24)، منطقة المدينة المنورة (10)، منطقة القصيم (9)، منطقة الجوف (7)، منطقة حائل (6)، منطقة عسير (5)، منطقة نجران (5)، منطقة تبوك (4)، منطقة جازان (3)، منطقة الباحة (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (123)، جدة (27)، الهفوف (18)، مكة المكرمة (17)، طريف (16)، الدمام (11)، القطيف (8)، الخرج (8)، الدلم (7)، وادي الدواسر (7)، المبرز (7)، رفائع الجمش (6)، بريدة (6)، ضرما (6)، عرعر (5)، حائل (5)، المدينة المنورة (5)، الخبر (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (115)، مكة المكرمة (24)، جدة (13)، المبرز (10)، مليجة (8)، وادي الدواسر (7)، حائل (6)، الظهران (6)، المدينة المنورة (5)، موقق (4)، الخبر (4)، ضرما (4)، ليلى (4)، الخرج (4).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم، من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في كافة مناطق المملكة، وذلك تواصلاً لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع والحد من انتشار فايروس كورونا.