تجديد هوية مقيم.. «الجوازات»: لا تتأثر بانتهاء جواز سفر أحد أفراد الأسرة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن انتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة لا يمنع من تجديد هوية مقيم، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «جواز سفري ساري المفعول؛ لكن جواز زوجتي منتهٍ حديثًا وما استطعنا تجديده بسبب الظروف الحالية. سؤالي لو تكرمتم هل يمنع هذا من تجديد إقامتي؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «انتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة لا يمنع من تجديد هوية مقيم الخاصة برب الأسرة العامل».

وأضاف: «في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة يمكن تجديد هوية مقيم في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج».

وتابع: «علمًا بأنه يتم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل».

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