باتجاه خميس مشيط.. اعتراض خامس طائرة حوثية مفخخة في 12 ساعة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» خامسة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وكان المالكي، كشف عن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، منذ فجر الجمعة، وحتى الآن، من اعتراض وتدمير 4 أربع طائرات بدون طيار، وأضاف العميد المالكي: تم اعتراض وتدمير الطائرات المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمَّدة ممنهجة وتمثل جرائم حرب، وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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