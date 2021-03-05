التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة ثانية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية (المدعومة من إيران)، باتجاه خميس مشيط.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن القوات المشتركة تمكنت، ظهر اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

ونجحت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية- المدعومة من إيران- بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن المحاولات المتعمَّدة من الحوثيين للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية تمثل جرائم حرب، وأن قيادة التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية للحماية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.