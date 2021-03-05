تنويه من قوات أمن الطرق للمسافرين على طرق المنطقة الشرقية

وقالت قوات أمن الطرق عبر تويتر: «تنبيه.. لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية نود التنويه بأن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية».

محمد يوسف

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