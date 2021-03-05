تنويه من قوات أمن الطرق للمسافرين على طرق المنطقة الشرقية

الرياض - محمد عبدالله - رياح نشطة وأتربة تحدّ من مستوى الرؤية..
وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا بوجود رياح نشطة وأتربة على طرق المنطقة الشرقية.
وقالت قوات أمن الطرق عبر تويتر: «تنبيه.. لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية نود التنويه بأن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية».
وتابعت القوات الخاصة لأمن الطرق «لذا، نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».
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