سفارة السعودية بأستراليا تتوقف عن العمل ليوم واحد.. وتحدد رقمًا للطوارئ

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، أنها ستتوقف عن العمل يوم الإثنين المقبل، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء.

وذكرت السفارة- عبر تويتر- أنها تود التنويه بتوقفها عن العمل خلال يوم كانبرا والموافق يوم الإثنين (٨ مارس ٢٠٢١م)، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء (٩ مارس ٢٠٢١م).

وطالبت السفارة من المواطنين والمبتعثين، الاتصال بها في الحالات الطارئة، أو التواصل معها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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