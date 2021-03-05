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سفارة السعودية بأستراليا تتوقف عن العمل ليوم واحد.. وتحدد رقمًا للطوارئ

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الرياض - محمد عبدالله - بمناسبة يوم كانبرا

أوضحت سفارة المملكة العربية لدى أستراليا، أنها ستتوقف عن العمل يوم الإثنين المقبل، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء.

وذكرت السفارة- عبر تويتر- أنها تود التنويه بتوقفها عن العمل خلال يوم كانبرا والموافق يوم الإثنين (٨ مارس ٢٠٢١م)، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء (٩ مارس ٢٠٢١م).

وطالبت السفارة من المواطنين والمبتعثين، الاتصال بها في الحالات الطارئة، أو التواصل معها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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