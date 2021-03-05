إصابة 10 مصلين بكورونا يغلق 10 مساجد «مؤقتا».. وفتح 196 بعد التطهير

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، غلق 10 مساجد، مؤقتًا، في 5 مناطق، بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال الـ26 يومًا الماضية وصل إلى 218 مسجدًا.

وبيَّنت الوزارة أنه تم فتح 196 مسجدًا منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية على أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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