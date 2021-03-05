الحوثيون يحاولون استهداف مناطق مدنية سعودية بـ6 طائرات في 13 ساعة فقط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، منذ قليل، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير سادس طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية (المدعومة من إيران) بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، قد أوضح أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (5) خمس طائرات دون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمَّدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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