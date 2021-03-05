السعودية اليوم / مبادرة "كورنيش الألوان " على واجهة جدة البحرية تشهد تفاعلا من السكان والزائرين



جدة 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

شهدت مبادرة "كورنيش الألوان" على واجهة جدة البحرية تفاعلا كبيرا من السكان والزائرين ،وأسهمت في تعزيز فن الفراغ العام المفتوح والتشاركي بهدف تطوير وتحسين المشهد البصري في المحافظة .

وانطلقت المبادرة التي تنفذها جمعية عيون جدة الخيرية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة بمشاركة مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي ، لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر ويتم تنفيذها على 8 مراحل، وصولاً لإظهار رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة، وتعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين، ورفع مستوى الوعي الثقافي ، مما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة .

وأوضح وكيل خدمة المجتمع المهندس عايض الزهزاني أن هذه المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون الخيرية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية ، وتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة جدة في الطرق الرئيسية وممرات المشي و

// انتهى //

15:37ت م

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جدة 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسشهدت مبادرة "كورنيش الألوان" على واجهة جدة البحرية تفاعلا كبيرا من السكان والزائرين ،وأسهمت في تعزيز فن الفراغ العام المفتوح والتشاركي بهدف تطوير وتحسين المشهد البصري في المحافظة .وانطلقت المبادرة التي تنفذها جمعية عيون جدة الخيرية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة بمشاركة مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي ، لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر ويتم تنفيذها على 8 مراحل، وصولاً لإظهار رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة، وتعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين، ورفع مستوى الوعي الثقافي ، مما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة .وأوضح وكيل خدمة المجتمع المهندس عايض الزهزاني أن هذه المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون الخيرية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية ، وتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة جدة في الطرق الرئيسية وممرات المشي و الرياضة والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع .// انتهى //15:37ت م0058

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