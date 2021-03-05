شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ندعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الكويت اليوم الجمعة عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها عبر الاستمرار في استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها إن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة هذه الميليشيات تصعيدها الخطير وعزمها الإضرار بأمن المملكة وتقويض استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني وتجاهلها للجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهاء الصراع الدائر عبر التوصل إلى حل سياسي الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى تحرك المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن للجم هذه الجرائم ووضع حد لها .

واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها .