التحالف يتصدى لـ6 هجمات حوثية على السعودية خلال ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف التحالف العربي في اليمن تدمير ما مجموعه 6 طائرات دون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي خلال الساعات الأخيرة تجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من تدمير 4 طائرات دون طيار فجر وصباح الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وفي وقت لاحق أعلن التحالف تدمير مسيرتين أخريين كانتا تستهدفان مدينة خميس مشيط ليرتفع عدد الطائرات التي تستهدف المدينة منذ ليل أمس إلى 5.

وأوضح أنه صباح اليوم تم اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.

والأربعاء الماضي، دعت السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.