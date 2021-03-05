فيديو.. اعتدال يكشف حيلة التنظيمات الإرهابية لتحقيق انتصارات مزعومة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” حيل استخدام التنظيمات الإرهابية، تقنية المؤثرات الصوتية في اللقطات الميدانية لعناصرهم، وذلك ضمن أهدافهم في صناعة صورة ذهنية قوية تخفي هشاشة تلك التنظيمات.

وأظهر، قسم تحليل الوسائط الرقمية في اعتدال عبر فيديو على حساب المركز اليوم الجمعة الخامس من مارس 2021 أحد هذه الأساليب، وحقيقة ما تحاول التنظيمات والجماعات تمريره من صور مضللة ومزيفة حيال قوتها وشجاعة عناصرها، لنشر أيديولوجياتها المتطرفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجنيد أكبر عدد خاصة من صغار السن.

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